Составлен список регионов, в которых школы ушли на удаленку

В Санкт-Петербурге на дистанционное обучение перейдут ученики 5-11 классов. В Ленинградской области власти решили узнать точку зрения родителей. Взрослые должны будут оставить подписи, на основе их пожеланий решится вопрос с местом проведения уроков. После этого в школах введут свободный формат посещения.

Учащиеся с пятого по 11 класс в Нижегородской области начали учиться из дома с 5 ноября. Младшеклассники посещают уроки очно. Кроме того, в школы продолжают ходить дети из сел, где онлайн-формат обучения невозможен в силу технических причин.

В Иркутской области все школьники перешли в Zoom. В Воронежской области младшие классы посещают школу, а ученики с пятого по девятый класс постигают знания в смешанном формате, ходить в образовательные учреждения им разрешается не чаще двух дней в неделю. Старшеклассники будут учиться дома.

В Тульской области дома остались ученики 6-11 классов. В Свердловской области дистанционный режим распространяется на всех учащихся, но пока только в течение одной недели — с 9 по 13 ноября.

В Курганской области дети учатся из дома до 15 ноября. В Тюменской области учащиеся с первого по пятый класс продолжат учебу в обычном режиме, а 6-11 классы уйдут на домашнее обучение на две недели. В Новосибирской области школьникам с шестого по 10 класс придется сидеть над учебниками дома, а младшеклассники и ученики 11-го класса придут в школу.

В Красноярском крае ученики с пятого по 11-й класс уйдут на удаленку, первоклассники продолжат ходить в школу. Такие меры продлятся до 23 ноября, но сроки могут растянуться. В Башкирии в школу будут ходить только ученики первого и 11-го классов. Такой режим пока что действует до 22 ноября.