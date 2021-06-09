Составлен рейтинг лучших вузов России

Первые три строчки рейтинга лучших вузов России по версии агентства RAEX заняли МГУ имени М. В. Ломоносова и МФТИ и НИЯУ «МИФИ». В топ-5 вошли Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики».

Как сообщил ТАСС, МГУ лидирует по всем трем группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность. Сразу за ним следуют МФТИ. Это учебное заведение получило высокую оценку за качество образования и научную деятельность.

НИЯУ «МИФИ» был высоко оценен за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ — за качество образования и НИУ «ВШЭ» — за востребованность выпускников у работодателей.

При этом за прошедший год топ-5 вузов не поменялась: все они сохранили те же позиции, что в 2020 году, отметило агентство.

В общей сложности в рейтинг вошли университеты из 31 российского региона. Первое место по числу участников заняла Москва: в столице находятся 32 вуза из первой сотни. В Санкт-Петербурге расположены еще 11 университетов, по пять учебных заведений находятся в Московской и Томской областях и четыре — в республике Татарстан.

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова могут появиться два новых факультета. Они будут связаны с изучением работы мозга и искусственного интеллекта. Сейчас абитуриенты могут выбрать учебу на 41 факультете МГУ. У главного университета есть также семь филиалов. В прошлом году в вузе было организовано семь междисциплинарных научно-образовательных школ по прорывным направлениям.