  • Составители задумали добавить в ЕГЭ практическую часть

    23 сентября 2019, 22:59

    Кирилл Фролов

    Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает задания для ЕГЭ, хочет ввести в него практическую часть. Об этом «Российской газете» заявила глава института Оксана Решетникова.
    Составители задумали добавить в ЕГЭ практическую часть

    В пример она привела основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов.

    В частности, в рамках ОГЭ проводятся лабораторные опыты по химии. А в задания по физике включены «реальные эксперименты с измерительными приборами».

    Девятиклассники, сдающие информатику, помимо программирования выполняют задания, в которых требуется составить презентацию, найти какую-либо информацию, поработать с таблицами.

    Появится ли что-то подобное в ЕГЭ? Мы бы очень хотели обогатить наш экзамен практической частью.

    Оксана Решетниковаглава ФИПИ

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    Решетникова отметила, что при этом «могут быть риски», связанные с техническим оснащением школ. Так как «в ЕГЭ ставки все-таки намного выше, чем в экзаменах для девятых классов».

    Руководитель ФИПИ пояснила, что часть экспериментов планируется проводить в цифровом виде. Так, вместо настоящего амперметра на ЕГЭ по физике будет его компьютерная модель.