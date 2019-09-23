Составители задумали добавить в ЕГЭ практическую часть

В пример она привела основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов.

В частности, в рамках ОГЭ проводятся лабораторные опыты по химии. А в задания по физике включены «реальные эксперименты с измерительными приборами».

Девятиклассники, сдающие информатику, помимо программирования выполняют задания, в которых требуется составить презентацию, найти какую-либо информацию, поработать с таблицами.

Появится ли что-то подобное в ЕГЭ? Мы бы очень хотели обогатить наш экзамен практической частью. Оксана Решетникова глава ФИПИ

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Решетникова отметила, что при этом «могут быть риски», связанные с техническим оснащением школ. Так как «в ЕГЭ ставки все-таки намного выше, чем в экзаменах для девятых классов».

Руководитель ФИПИ пояснила, что часть экспериментов планируется проводить в цифровом виде. Так, вместо настоящего амперметра на ЕГЭ по физике будет его компьютерная модель.