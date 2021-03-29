Российские школьники напишут итоговое сочинение 15 апреля

Дату проведения итогового сочинения в школах решили перенести из-за ситуации с коронавирусом. Теперь учащиеся будут проходить экзамен 15 апреля. Об этом сообщается в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, сочинение в школах проведут не 5 апреля, а 15 числа. Дополнительные даты проведения экзамена сдвинули с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая соответственно. Этими числами смогут воспользоваться те, кто не пришел на итоговое сочинение по уважительной причине. Кроме того, дополнительный срок установлен для тех, кто будет писать сочинение повторно.

Итоговое сочинение является для школьников допуском к государственной итоговой аттестации. Выпускники получают по экзамену «зачет» либо «незачет». Минпросвещения уже переносило дату проведения испытания. Изначально учащиеся должны были писать итоговое сочинение 2 декабря 2020 года. Сроки решили сдвинуть в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Ранее среди школьников провели опрос о подготовке к экзамену. Готовиться к итоговому сочинению самостоятельно решили 45% выпускников, а 41% одиннадцатиклассников рассчитывают на школьную подготовку.