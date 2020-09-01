Собянин: все образовательные учреждения в Москве начали работу

По данным газеты «Вечерняя Москва», он поздравил всех с Днем знаний. Также Собянин напомнил, что многие учащиеся не виделись полгода.

«Я надеюсь, что все будет нормально. Я в этот день хотел пожелать здоровья, новых знаний, успехов и доброго настроения всем учащимся и педагогам», — сказал мэр.