facebook_pixel
    01 сентября 2020, 13:39

    Собянин: все образовательные учреждения в Москве начали работу

    Дарья Морозова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все дошкольные учреждения, школы и вузы приступили к работе. Об этом сообщило Агентство «Москва».

    По данным газеты «Вечерняя Москва», он поздравил всех с Днем знаний. Также Собянин напомнил, что многие учащиеся не виделись полгода.

    «Я надеюсь, что все будет нормально. Я в этот день хотел пожелать здоровья, новых знаний, успехов и доброго настроения всем учащимся и педагогам», — сказал мэр.

    Новости SMI.FM