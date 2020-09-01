01 сентября 2020, 13:39
Собянин: все образовательные учреждения в Москве начали работу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все дошкольные учреждения, школы и вузы приступили к работе. Об этом сообщило Агентство «Москва».
По данным газеты «Вечерняя Москва», он поздравил всех с Днем знаний. Также Собянин напомнил, что многие учащиеся не виделись полгода.
«Я надеюсь, что все будет нормально. Я в этот день хотел пожелать здоровья, новых знаний, успехов и доброго настроения всем учащимся и педагогам», — сказал мэр.