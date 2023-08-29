Собянин рассказал об открытии в Москве свыше 30 новых школ и детсадов в сентябре | 360°

Образование 29 августа 2023, 13:37 Собянин рассказал об открытии в Москве свыше 30 новых школ и детсадов в сентябре Мэр Москвы Собянин: более 30 зданий школ и детских садов откроется в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 30 новых зданий школ и детских садов откроется в столице в сентябре. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди них — новая школа на 1100 мест в Молжаниновском районе. В здании будет находиться бассейн и специальные помещения для занятий моделированием и прототипированием. Кроме того, детский сад в этом районе начнет работать в течение месяца.

Школа получилась, действительно, первоклассная, оснащенная всем необходимым. Сергей Собянин Мэр Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы

Мэр также сообщил о том, что в этом году в школу в Москве пойдет рекордное количество первоклассников — свыше 1,1 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября. Он будет доступен на обычных электричках и экспрессах.