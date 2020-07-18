18 июля 2020, 21:58
Собянин рассказал о мерах безопасности на ЕГЭ из-за COVID-19
Организация мер санитарной безопасности во время ЕГЭ в Москве прошла на высоком уровне. Жалоб на ее обеспечение, с точки зрения маршрутизации, защиты персонала и учащихся, практически нет.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью радио «Комсомольская правда».
«Мы протестировали практически всех учителей, которые принимают ЕГЭ. И с этой точки зрения атмосфера достаточно безопасная», — заявил Собянин.
На сдачу ЕГЭ на 382 пунктах в столице зарегистрировались около 80 тысяч человек. Учащиеся сдавали экзамен в школах, больницах и на дому.
По результатам первых тестирований основного этапа ЕГЭ максимальную оценку в 100 баллов получили 234 выпускника из Подмосковья.