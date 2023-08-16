Образование 16 августа 2023, 09:37 Собянин рассказал, как меняется работа московских колледжей Мэр Собянин рассказал о модернизации среднего профобразования в Москве Личный блог Сергея Собянина

Читать 360tv в

Развитие системы среднего профессионального образования стало одним из приоритетов правительства Москвы, рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. Как подчеркнул глава города, постоянное обновление и совершенствование колледжей касается образовательных программ, технического оснащения и тесного сотрудничества с реальным сектором экономики.

Свыше 50 колледжей Москвы обучают студентов по 164 специальностям, причем за время обучения каждый сможет освоить от двух до пяти профессий. В разработке и модернизации образовательных программ участвуют сами профильные корпорации, которые таким образом могут обеспечить себя квалифицированными кадрами. Среди партнеров колледжей — Ростех, Московский метрополитен, АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Сбербанк, «Газпром» и другие крупные организации.

Реклама

«Создается новое направление подготовки специалистов по производству беспилотных авиационных систем. Совместно с работодателями разрабатываем шесть образовательных программ», — рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, почти три четверти обучения в колледжах столицы проходит за счет постоянной практики. Более того, второй год подряд студенты колледжей сдают экзамены на предприятиях в условиях реального производства. Например, уже этим летом экзамены семи образовательных организаций проходили по стандартам Ростеха. Также глава города заявил, что в ближайшие годы перед властями Москвы стоит задача модернизировать более 230 мастерских и построить около 90 новых.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице совместно с учительским сообществом разработают и введут единые стандарты для предпрофессионального образования.