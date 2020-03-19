    19 марта 2020, 21:55

    Собянин распорядился закрыть колледжи из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    Московские колледжи временно прекратят свою работу с 21 марта. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
    Собянин распорядился закрыть колледжи из-за коронавируса

    Об этом он рассказал в своем блоге.

    «Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок — тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020», — сказано в сообщении.

    Также Собянин подчеркнул, что колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов на время перерыва в очных занятиях.

    «По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», — сообщил мэр.

    В заявлении отмечается, что решение о закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители.

    16 марта стало известно, что все российские школы с 23 марта закрывают на карантин. До 12 апреля школьники должны сидеть дома.

    Ранее московские врачи смогли вылечить от коронавирусной инфекции еще четырех пациентов. Теперь в России насчитывается девять вылечившихся от COVID-19. Общее количество зараженных в России составляет 199 человек.