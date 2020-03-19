Собянин распорядился закрыть колледжи из-за коронавируса

Московские колледжи временно прекратят свою работу с 21 марта. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок — тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020», — сказано в сообщении.

Также Собянин подчеркнул, что колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов на время перерыва в очных занятиях.

«По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», — сообщил мэр.

В заявлении отмечается, что решение о закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители.

16 марта стало известно, что все российские школы с 23 марта закрывают на карантин. До 12 апреля школьники должны сидеть дома.

Ранее московские врачи смогли вылечить от коронавирусной инфекции еще четырех пациентов. Теперь в России насчитывается девять вылечившихся от COVID-19. Общее количество зараженных в России составляет 199 человек.