Образование 02 августа 2023, 10:35 Собянин поздравил школьников из Москвы с победами на международных олимпиадах Мэр Москвы Собянин поздравил столичных школьников с победами на международных олимпиадах Пресс-служба Минпросвещения России

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Участники из Москвы на международных олимпиадах для школьников по химии, физике, лингвистике и экономике завоевали медали во всех четырех дисциплинах. О победителях рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Росляков из школы Центра педагогического мастерства одержал победу на олимпиаде по химии. Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства стали первыми в знании физики.

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Золотая медаль в лингвистическом состязании досталась Элеоноре Степановой из математического класса школы № 179. Серебро получила Виктория Зубкова из школы «Летово», а бронзу — Александра Шлыкова из школы № 1533 «ЛИТ».

Иван Делозари из школы № 2086 занял первое место на олимпиаде по экономике. Серебряные медали по этому предмету заслужили Дарья Голубева из лицея «Вторая школа», Екатерина Лексина и Александр Шилин из школы Центра педагогического мастерства. Обладательницей бронзовой награды стала Анна Мастинен из школы «Летово».

Мэр столицы высоко оценил достижения московских школьников.

Поздравляю ребят и их наставников с отличными результатами и желаю дальнейших успехов! Сергей Собянин

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