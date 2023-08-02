02 августа 2023, 10:35
Собянин поздравил школьников из Москвы с победами на международных олимпиадах
Мэр Москвы Собянин поздравил столичных школьников с победами на международных олимпиадах
Участники из Москвы на международных олимпиадах для школьников по химии, физике, лингвистике и экономике завоевали медали во всех четырех дисциплинах. О победителях рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Росляков из школы Центра педагогического мастерства одержал победу на олимпиаде по химии. Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства стали первыми в знании физики.
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Золотая медаль в лингвистическом состязании досталась Элеоноре Степановой из математического класса школы № 179. Серебро получила Виктория Зубкова из школы «Летово», а бронзу — Александра Шлыкова из школы № 1533 «ЛИТ».
Иван Делозари из школы № 2086 занял первое место на олимпиаде по экономике. Серебряные медали по этому предмету заслужили Дарья Голубева из лицея «Вторая школа», Екатерина Лексина и Александр Шилин из школы Центра педагогического мастерства. Обладательницей бронзовой награды стала Анна Мастинен из школы «Летово».
Мэр столицы высоко оценил достижения московских школьников.
Поздравляю ребят и их наставников с отличными результатами и желаю дальнейших успехов!
Сергей Собянин
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