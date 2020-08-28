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    28 августа 2020, 18:32

    Собянин наградил заслуженных учителей Москвы

    Алена Макаренко

    Педагоги получили знаки «Заслуженный учитель города Москвы». Награды вручил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщили на официальном сайте градоначальника.
    Собянин наградил заслуженных учителей Москвы

    Почетные звания получили 13 педагогов. Среди них учителя по русскому языку, математике, химии, биологии, мировой художественной культуре, истории и обществознанию.

    Прошедший учебный год для столичных школ выдался тяжелым, отметил Собянин. Представителям сферы образования пришлось привыкать к дистанционному формату.

    «Тем не менее должен сказать, что педагогическое сообщество, сами учащиеся, их родители сделали все возможное, чтобы учебный процесс даже в этих сложных условиях продолжался. Перевод из офлайна в онлайн происходил просто в считанные дни, с колес, и сделать это в неподготовленной системе было бы вообще невозможно», — отметил мэр.

    Он назвал столичную систему образования одной из самых подготовленных в мире, отметила «Вечерняя Москва». В качестве примера мэр привел результаты прошедшего ЕГЭ.

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