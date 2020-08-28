Собянин наградил заслуженных учителей Москвы

Почетные звания получили 13 педагогов. Среди них учителя по русскому языку, математике, химии, биологии, мировой художественной культуре, истории и обществознанию.

Прошедший учебный год для столичных школ выдался тяжелым, отметил Собянин. Представителям сферы образования пришлось привыкать к дистанционному формату.

«Тем не менее должен сказать, что педагогическое сообщество, сами учащиеся, их родители сделали все возможное, чтобы учебный процесс даже в этих сложных условиях продолжался. Перевод из офлайна в онлайн происходил просто в считанные дни, с колес, и сделать это в неподготовленной системе было бы вообще невозможно», — отметил мэр.

Он назвал столичную систему образования одной из самых подготовленных в мире, отметила «Вечерняя Москва». В качестве примера мэр привел результаты прошедшего ЕГЭ.