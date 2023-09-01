Образование 01 сентября 2023, 17:21 Собянин и Мишустин посетили новое здание школы на юге Москвы Собянин и Мишустин посетили новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурове Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Мэр столицы Сергей Собянин и председатель правительства России Михаил Мишустин посетили новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурове. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, образовательный комплекс построили достаточно большим. Он включил пять школьных зданий и шесть детских садов, где обучается 4838 детей. В новом корпусе уже приступило к обучению более 500 учащихся.

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«Выпускники набирают хорошие баллы по ЕГЭ. В этом году 23 из них получили по трём предметам 250 баллов и больше, 59 — 220 и больше», — сообщил Собянин.

Он добавил, что образование в этой школе, а также во всех других школах города, основано на уникальной платформе «Московская электронная школа» (МЭШ), которая не имеет аналогов в мире. Более 2,8 миллиона педагогов, учащихся и их родителей стали пользователями платформы.

Следующим шагом в развитии МЭШ, по словам мэра, станет персонифицированный подход к каждому ученику с помощью искусственного интеллекта. Система будет предоставлять рекомендации исходя из интересов и способностей каждого ребенка.

Ранее президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли самую большую в области школу с цифровыми лабораториями.