23 ноября 2020, 16:08
Смогут ли студенты-платники вернуть часть денег из-за перехода на удаленку? Ответили в ВШЭ
Руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина выразила уверенность, что студентам-платникам не удастся заставить вузы снизить стоимость обучения за переход на дистанционное образование. Специалиста процитировал портал News.ru.
«Это договорные отношения между учебным заведением и студентом. Но договор можно и в данном случае нужно пересматривать. И это серьезная работа», — заметила Абанкина.
В качестве выхода из сложившейся ситуации она предложила рассмотреть вариант с рассрочкой платежей или возможность подработки. Однако все осложняет тот факт, что студенты попали в трудное финансовое положение из-за ограничительных мер.
«Молодые люди лишились возможности подрабатывать, мы знаем с какими сложностями из-за пандемии столкнулся малый бизнес, дававший студентам дополнительный заработок», — добавила собеседница издания.