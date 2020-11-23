Смогут ли студенты-платники вернуть часть денег из-за перехода на удаленку? Ответили в ВШЭ

«Это договорные отношения между учебным заведением и студентом. Но договор можно и в данном случае нужно пересматривать. И это серьезная работа», — заметила Абанкина.

В качестве выхода из сложившейся ситуации она предложила рассмотреть вариант с рассрочкой платежей или возможность подработки. Однако все осложняет тот факт, что студенты попали в трудное финансовое положение из-за ограничительных мер.

«Молодые люди лишились возможности подрабатывать, мы знаем с какими сложностями из-за пандемии столкнулся малый бизнес, дававший студентам дополнительный заработок», — добавила собеседница издания.