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    26 августа 2020, 13:07

    СМИ узнали стоимость обучения в школах, куда ходят дети российских звезд

    Дарья Морозова

    Дети многих российских звезд учатся в частных школах неподалеку от загородных особняков родителей. Сайт kp.ru узнал, сколько стоит обучение в таких школах.

    Например, сын Дмитрия Шепелева пойдет во второй класс в школу с уклоном в английский язык. Годовое обучение там стоит 1  400  000 рублей.

    В Павловской гимназии учатся дети Александра Реввы, Ани Лорак, Глюкозы, Славы и некоторых других знаменитостей. Детей там обучают весь день, поэтому они не тратят время на уроки дома. Также там есть бассейн олимпийского резерва, теннисные корты, спортивный и танцевальный залы, художественная студия.

    Учебный год в гимназии составляет 10 месяцев и стоит 1  475  000 рублей. Также при поступлении выплачивается аванс в размере 205  000 рублей.

    В филиалах Ломоносовской школы также обучаются дети многих звезд. Среди них наследники Владимира Соловьева, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, Михаила Пореченкова и других. Актриса Екатерина Климова поделилась своими впечатлениями от школы.

    «Там индивидуальный подход и к ученикам, и к родителям. К примеру, если я не смогла пойти на собрание, то учителя отдельно со мной все обсудят», — рассказала она.

    Обучение в этой школе стоит 1  422  000 за учебный год.

    Новости SMI.FM