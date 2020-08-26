СМИ узнали стоимость обучения в школах, куда ходят дети российских звезд

Например, сын Дмитрия Шепелева пойдет во второй класс в школу с уклоном в английский язык. Годовое обучение там стоит 1 400 000 рублей.

В Павловской гимназии учатся дети Александра Реввы, Ани Лорак, Глюкозы, Славы и некоторых других знаменитостей. Детей там обучают весь день, поэтому они не тратят время на уроки дома. Также там есть бассейн олимпийского резерва, теннисные корты, спортивный и танцевальный залы, художественная студия.

Учебный год в гимназии составляет 10 месяцев и стоит 1 475 000 рублей. Также при поступлении выплачивается аванс в размере 205 000 рублей.

В филиалах Ломоносовской школы также обучаются дети многих звезд. Среди них наследники Владимира Соловьева, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, Михаила Пореченкова и других. Актриса Екатерина Климова поделилась своими впечатлениями от школы.

«Там индивидуальный подход и к ученикам, и к родителям. К примеру, если я не смогла пойти на собрание, то учителя отдельно со мной все обсудят», — рассказала она.

Обучение в этой школе стоит 1 422 000 за учебный год.