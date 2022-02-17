СМИ узнали мнение россиян о домашних заданиях в школе

Около трети россиян считают, что в школе не должны задавать домашнее задание. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Так ответили 27% опрошенных. По их мнению, ученики достаточно устают во время занятий в школе. Еще 30% выразили мнение, что домашнее задание нужно, но в разумных пределах — чтобы отнимало не больше часа в день.

39% респондентов считают, что тратить на уроки дома до трех часов — вполне нормально. Еще 4% считают, что все свободное время учеников должно уходить на обучение. Если не в школе — то в секциях и кружках.