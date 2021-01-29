СМИ узнали, как петербургские вузы готовятся к возврату в офлайн

В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого рассказали, что обучение будет организовано в соответствии с приказом профильного ведомства. В документе обозначено, что с 8 февраля в университете должен быть организован «смешанный» формат обучения. Иностранные студенты, у которых нет возможности приехать, останутся на удаленке.

«Разумеется, образовательный процесс будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — добавили в пресс-службе университета ИТМО.