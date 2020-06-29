СМИ: стартапы в России хотят сделать аналогом дипломной работы

С 2021 года студенты российских вузов смогут вместо дипломной работы представить на аттестацию свой стартап. Так выпускники смогут привлечь в собственный проект инвестиции, считают в Минобрнауки РФ.

Такую возможность получат студенты 40 высших учебных заведений страны по всем направлениям обучения, сообщила газета «Известия».

Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и поддержку бизнеса. Ее разработка и реализация предусмотрены еще одной программой — «Цифровая экономика».

В 2017 году в Дальневосточном федеральном университете впервые запустили подобный проект. Кроме того, Минобрануки РФ заключило государственный контракт с университетом ИТМО, который реализовали в 2019-м.

«Стартап как диплом» намерены апробировать в 2020 году: начнется ускоренная подготовка преподавателей и разработка дорожной карты для его запуска. Завершить его внедрение в образовательный процесс вузов планируют в 2021-м, как и формат проекта «Бизнес-проект с длительным сроком разработки (Бизнес-тезис)».

Участие в программе «Стартап как диплом» даст студентам много возможностей. Молодые люди смогут разработать проект в сфере предпринимательства в команде и заработать на нем. Кроме того, у них появится шанс сформировать портфолио и участвовать в федеральной программе, которая нацелена на развитие бизнеса в России и подготовку кадров для «Цифровой экономики».

С 2021 года, по данным министерства, участвовать в программе сможет студент любого направления подготовки, а также учащиеся по всем специальностям и получающие любой уровень образования — от бакалавриата до магистратуры.

В Минобрнауки уточнили, что для этого необходимо соответствие роли в команде стартапа и функциональных обязанностей студента направлению специальности подготовки.

Среди первых вузов, которые внедрят аналог дипломной работы, будут Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

В проекте участвуют Сибирский и Южный федеральные университеты, РАНХиГС при президенте РФ и Волгоградский государственный университет. Не остались в стороне Новосибирский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет и другие вузы — всего их 40.