СМИ: стартапы в России хотят сделать аналогом дипломной работы
Такую возможность получат студенты 40 высших учебных заведений страны по всем направлениям обучения, сообщила газета «Известия».
Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и поддержку бизнеса. Ее разработка и реализация предусмотрены еще одной программой — «Цифровая экономика».
В 2017 году в Дальневосточном федеральном университете впервые запустили подобный проект. Кроме того, Минобрануки РФ заключило государственный контракт с университетом ИТМО, который реализовали в 2019-м.
«Стартап как диплом» намерены апробировать в 2020 году: начнется ускоренная подготовка преподавателей и разработка дорожной карты для его запуска. Завершить его внедрение в образовательный процесс вузов планируют в 2021-м, как и формат проекта «Бизнес-проект с длительным сроком разработки (Бизнес-тезис)».
Участие в программе «Стартап как диплом» даст студентам много возможностей. Молодые люди смогут разработать проект в сфере предпринимательства в команде и заработать на нем. Кроме того, у них появится шанс сформировать портфолио и участвовать в федеральной программе, которая нацелена на развитие бизнеса в России и подготовку кадров для «Цифровой экономики».
С 2021 года, по данным министерства, участвовать в программе сможет студент любого направления подготовки, а также учащиеся по всем специальностям и получающие любой уровень образования — от бакалавриата до магистратуры.
В Минобрнауки уточнили, что для этого необходимо соответствие роли в команде стартапа и функциональных обязанностей студента направлению специальности подготовки.
Среди первых вузов, которые внедрят аналог дипломной работы, будут Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
В проекте участвуют Сибирский и Южный федеральные университеты, РАНХиГС при президенте РФ и Волгоградский государственный университет. Не остались в стороне Новосибирский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет и другие вузы — всего их 40.