Собеседник агентства отметил, что из-за переноса ЕГЭ начало учебного года может сдвинуться на 1 октября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что экзамены должны стартовать с 8 июня. Однако не исключено, что эта дата изменится. Решение может быть скорректировано после 12 мая.

Министр добавил, что главное сейчас — здоровье школьников. Экзамены будут проводить только тогда, когда это будет безопасно и только при соответствии требованиям Роспотребнадзора.

«Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки», — заметил Кравцов.

Министр просвещения не исключил, что девятиклассников могут совсем освободить от итогового экзамена. Тогда аттестация пройдет по итоговым оценкам.

До майских праздников российские школьники и студенты проходили обучение дистанционно из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. После 12 мая они также продолжат обучение в режиме онлайн.