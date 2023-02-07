Образование 07 февраля 2023, 04:48 Служившим в армии захотели давать дополнительные баллы при поступлении в вузы ГД рассмотрит законопроект о допбаллах для поступающих в вузы служивших в армии РИА «Новости»

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Госдума на пленарном заседании 7 февраля рассмотрит законопроект о дополнительных баллах при поступлении в вузы служивших в армии абитуриентов. Документ размещен на официальном сайте Государственной думы.

Законопроект предусматривает получение баллов при поступлении в любое высшее учебное заведение страны, вне зависимости от наличия в нем военной кафедры.

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«В правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. <…> Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в документе.

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Президент России Владимир Путин распорядился разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности». Срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года, ответственным назначили министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Путин также предложил учредить именную стипендию для студентов, проявивших активную гражданскую позицию.