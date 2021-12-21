«Службы примирения» откроют в российских школах

Специальные «Службы примирения» появятся в российских школах. Для этого уже подготавливают необходимые изменения в закон, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности „Служб примирения“ в образовательных организациях», — процитировало слова детского омбудсмена РИА «Новости».

Как уточнила Львова-Белова, сейчас также обсуждается вопрос включения в закон об образовании статьи об использовании восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности.

В некоторых регионах «Службы примирения» уже работают в школах. При этом положительные результаты наблюдаются лишь в единичных случаях. Детский омбудсмен подчеркнула, что подобные службы необходимо внедрить во всех регионах страны.

Ранее о «Службах примирения» говорила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. По ее словам, такие службы должны появиться во всех школах города до конца учебного года. Специалисты будут учить школьников не вступать в конфликты.