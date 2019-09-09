Слушать лекции и сдавать экзамены. Из работников ЖКХ Подмосковья сделают универсальных специалистов

С начала учебного года сели за парты не только школьники и студенты, но и работники жилищно-коммунального хозяйства.

На базе Одинцовского филиала МГИМО начала свою работу кафедра, обучаясь на которой коммунальщики смогут повысить свою квалификацию. По словам министра ЖКХ Подмосковья, главная задача — это сделать работников универсальными специалистами и научить их подходить к решению проблем в своих муниципалитетах комплексно.

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«Сегодня очень мало специалистов, которые понимают, как делать все в комплексе. Вот в конкретном муниципальном образовании: мы пришли в Зарайск, делаем пешеходную зону. Мы должны понимать, какие и где коммуникации мы должны заранее поменять, отремонтировать. Мы хотим на кафедре сделать такой симбиоз: это и управление многоквартирными домами, и управление инженерной инфраструктурой, и, конечно, благоустройство и развитие городов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Такое обучение коммунальщиков проводится по инициативе Министерства ЖКХ Московской области при сотрудничестве с университетом МГИМО. Одна из главных тем учебной программы — это цифровизация городского хозяйства. Всего на первое занятие со всего Подмосковья приехали более 60 человек. В течение учебного года работникам ЖКХ будут читать лекции и давать задания. В конце все должны будут сдать экзамены.