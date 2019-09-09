Слушать лекции и сдавать экзамены. Из работников ЖКХ Подмосковья сделают универсальных специалистов
На базе Одинцовского филиала МГИМО начала свою работу кафедра, обучаясь на которой коммунальщики смогут повысить свою квалификацию. По словам министра ЖКХ Подмосковья, главная задача — это сделать работников универсальными специалистами и научить их подходить к решению проблем в своих муниципалитетах комплексно.
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«Сегодня очень мало специалистов, которые понимают, как делать все в комплексе. Вот в конкретном муниципальном образовании: мы пришли в Зарайск, делаем пешеходную зону. Мы должны понимать, какие и где коммуникации мы должны заранее поменять, отремонтировать. Мы хотим на кафедре сделать такой симбиоз: это и управление многоквартирными домами, и управление инженерной инфраструктурой, и, конечно, благоустройство и развитие городов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
Такое обучение коммунальщиков проводится по инициативе Министерства ЖКХ Московской области при сотрудничестве с университетом МГИМО. Одна из главных тем учебной программы — это цифровизация городского хозяйства. Всего на первое занятие со всего Подмосковья приехали более 60 человек. В течение учебного года работникам ЖКХ будут читать лекции и давать задания. В конце все должны будут сдать экзамены.