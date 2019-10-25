Сложные задачи и новые специализации. Что ждет «Лидеров России 2020»

26 октября министр экономического развития РФ и наставник Максим Орешкин расскажет о ключевых задачах конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

26 октября в 11:00 в преддверии окончания приема заявок на участие в конкурсе в здании правительственного комплекса наставник конкурса «Лидеры России», министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин расскажет о нововведениях и задачах третьего сезона конкурса «Лидеры России», а также об институте наставничества и его результатах.

Одно из нововведений третьего сезона конкурса — запуск в дополнение к основному конкурсу специализаций «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от десяти до 30 участников.

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Также в рамках встречи состоится презентация проекта, выполненного подопечным Максима Орешкина, финалистом конкурса «Лидеры России» 2018-2019. Сооснователь и управляющий партнер компании ООО «Ивентвил» Константин Бортничек по заданию наставника разработал цифровой алгоритм, в котором в режиме реального времени на операционном уровне можно увидеть статус выполняемых работ всеми вовлеченными в исполнение нацпроектов ведомствами.

Конкурс управленцев «Лидеры России 2020» пройдет уже в третий раз. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс состоит из четырех этапов. Сейчас проходит регистрация участников, которая продлится до 28 октября. Дистанционный этап начнется сразу после окончания регистрации на участие. А с января стартует серия очных полуфиналов. Суперфинал «Лидеров России» пройдет в марте–апреле 2020 года. Туда пригласят 300 самых перспективных участников со всей страны. Они получат образовательные гранты, которые смогут потратить на повышение квалификации. Кроме того, победители получат возможность целый год учиться у топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.