Следователи проверят учителя из Бурятии, дернувшего ребенка за больное ухо

В Бурятии проводится проверка из-за учительницы, которая дернула школьника за больное ухо. У ребенка ухудшился слух.

Следователи в Бурятии начали проверку инцидента в одной из школ республики, где, по предварительным данным, учительница дернула школьника за больное ухо, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУСК региона.

Во время урока учитель дернула мальчика за ранее прооперированное ухо. В результате, по данным журналистов, были нарушены внутренние швы и у ребенка ухудшился слух, об этом сообщил «Байкал-Daily» со ссылкой на публикацию в соцсетях.

«По данному факту начата проверка, разбираемся в ситуации», — заявил представитель СК.

Министерство образования республики еще не прокомментировало этот случай.