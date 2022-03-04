Скидку на обучение первокурсникам предложили предоставить в Госдуме

Все абитуриенты, которые поступят на платные отделения вузов в этом году, должны получить финансовую поддержку от государства. С таким заявлением к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову обратился депутат Госдумы Василий Власов, написал RT.

«В целях поддержки данных граждан и исходя из возможностей федерального бюджета прошу Вас оценить целесообразность предоставления абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году, 50%-ной скидки на оплату обучения по программам первого курса», — говорится в тексте.

Депутат также отметил, что западные страны применили «агрессивные экономические санкции в отношении отечественных компаний, банков, а также физических лиц». Они хотят, таким образом, ослабить как национальную экономику, так и нанести финансовый ущерб россиянам.