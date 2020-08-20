20 августа 2020, 17:40
СК РФ откроет кадетские классы для профильного обучения
Следственный комитет РФ решил расширить систему профильного кадетского образования и открывает новые классы, которые помогут детям с выбором профессий. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что школьникам предоставят качественное образование и воспитают чувство патриотизма, а также не допустят деструктивного поведения.
Особое внимание уделяется профориентации детей на госслужбу, в том числе и в СК. Кадетские классы ведомства, организованные в региональных школах, позволяют получать дополнительное образование недалеко от дома.
В нынешнем году количество профильных кадетских классов СК России достигло 84-х, а число кадетов, обучающихся в профильных классах, составляет более двух тысяч человек.