СК РФ откроет кадетские классы для профильного обучения

Отмечается, что школьникам предоставят качественное образование и воспитают чувство патриотизма, а также не допустят деструктивного поведения.

Особое внимание уделяется профориентации детей на госслужбу, в том числе и в СК. Кадетские классы ведомства, организованные в региональных школах, позволяют получать дополнительное образование недалеко от дома.

В нынешнем году количество профильных кадетских классов СК России достигло 84-х, а число кадетов, обучающихся в профильных классах, составляет более двух тысяч человек.