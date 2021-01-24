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    24 января 2021, 19:47

    Ситуацию с ковидом в школах оценили в Роспотребнадзоре

    Алена Макаренко

    Ситуацию с коронавирусом в школах России после возвращения к очному формату занятий признали стабильной. Заявление сделала заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина, сообщила «Российская газета».
    Ситуацию с ковидом в школах оценили в Роспотребнадзоре

    «Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», — заявила она.

    Такой мониторинг проводится каждую неделю, любые изменения отслеживаются в режиме реального времени.

    Лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа. На улучшение ситуации повлияла массовая и своевременная вакцинация против него. Кроме того, на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.

    С 18 января школы во всех регионах России ушли с дистанционного обучения на фоне пандемии.

    Всего в школы Москвы вернулись более миллиона детей. Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, ученикам при входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Каждая параллель приходит в школу в свое время.