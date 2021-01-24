Ситуацию с ковидом в школах оценили в Роспотребнадзоре

«Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», — заявила она.

Такой мониторинг проводится каждую неделю, любые изменения отслеживаются в режиме реального времени.

Лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа. На улучшение ситуации повлияла массовая и своевременная вакцинация против него. Кроме того, на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.

С 18 января школы во всех регионах России ушли с дистанционного обучения на фоне пандемии.

Всего в школы Москвы вернулись более миллиона детей. Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, ученикам при входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Каждая параллель приходит в школу в свое время.