Россия откажется от Болонской системы образования

Российские учебные заведения будут отказываться от Болонской системы образования поэтапно, выпускники должны быть заблаговременно ознакомлены с новыми правилами обучения. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

По его словам, выпускники школ должны заранее понимать, какие изменения их ждут.

«Поэтапный переход планируется, иначе никак. Нужно не сделать ошибки, потому что иначе пострадают качество знаний и студенты», — заявил он.

Музаев подчеркнул, что выпускники должны узнать о новых правилах поступления и обучения хотя бы за два года.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что тема выхода России из Болонского процесса является предметом обсуждения депутатов, написало РИА «Новости».

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков накануне назвал двухуровневую Болонскую систему, состоящую из бакалавриата и магистратуры, пройденным этапом. Он сообщил, что страна разработает собственную уникальную систему образования.