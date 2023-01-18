Образование 18 января 2023, 15:50 Систему сертификации знания иностранного языка представили в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород станет вторым городом после Москвы, где можно будет получить сертификат о знании иностранного языка. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на НИУ ВШЭ совместно с «Росаккредагентством» и издательством «Просвещение».

В регионе представили систему сертификации знаний иностранного языка «Лингвотест». Первый тест-центр начнет свою работу на базе НИУ ВШЭ в марте этого года.

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Документ будет оформлен на специальном бланке с защитными знаками и будет иметь уникальный идентификационный номер, внесенный в реестр Росаккредагентства.

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