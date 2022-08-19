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    19 августа 2022, 11:56

    Систему с электронными учебниками введут в Петербурге к концу года

    Оксана Лавнюженко

    Городской комитет по образованию Санкт-Петербурга планирует к концу года запустить в школах города цифровую платформу ФГИС «Моя школа». Об этом сообщило АБН.

    В данный момент удобство электронных ресурсов тестируют петербургские учителя. По их словам, родители и ученики смогут получить доступ к качественным учебным пособиям, собранным в одном месте.

    На портале помимо учебной литературы будут содержаться данные электронного школьного дневника, расписания уроков и журнал.

    Напомним, проект «Моя школа» был разработан министерством просвещения с целью создания эффективной среды для обучения школьников.