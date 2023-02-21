Важное 21 февраля 2023, 14:08 Систему финансирования ремонта школ и детсадов с 2025 года изменят — президент Путин: с 2025 года средства на ремонт детсадов, школ начнут выделять систематически РИА «Новости»

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С 2025 года в России изменят систему финансирования за счет федерального бюджета ремонта детских садов, школ и колледжей. Деньги начнут выделять на регулярной систематической основе, объявил на оглашении послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

«Федеральные средства на ремонт детсадов, школ, техникумов и колледжей с 2025 года будут выделять из бюджета на регулярной систематической основе, чтобы не было запущенных зданий», — сказал он.

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К концу 2023 года отремонтируют почти 3,5 тысячи школ, большинство — в сельской местности. Программа капремонта, по словам президента, охватит также новые регионы: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Владимир Путин напомнил, что в планах на период с 2019 по 2024 год — построить более 1300 новых школ. Из них 850 уже открыли, в этом году запустят еще 400.

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«Прошу регионы эти планы четко выдерживать», — поручил глава государства.

Ежегодно по нацпроекту «Образование» в России выделяли порядка 200 миллиардов рублей на поддержку системы дополнительного образования и строительство школ в регионах. С 2019 года, по подсчетам Минпросвещения, построили 900 новых школ.