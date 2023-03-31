Образование 31 марта 2023, 13:04 Систему ЕГЭ сделают независимой от зарубежных технологий Минцифры и Рособрнадзор хотят перезапустить ГИС ЕГЭ в 2023 году РИА «Новости»

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Минцифры и Рособрнадзор в 2023 году собираются перезапустить государственную информационную систему единого государственного экзамена (ГИС ЕГЭ), а в будущем — сделать ее независимой от зарубежных технологий. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на итоговой коллегии Минпросвещения России, передал ТАСС.

«Мы с Рособрнадзором [находимся] в высокой степени проработки перезапуска создания ГИС ЕГЭ», — сказал министр.

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По его словам, в этом году планируют запустить перезапуск, а в течение двух-трех лет платформу полностью модернизируют и переведут на российские технологии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал, что у общества назрел вопрос по поводу ЕГЭ. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что все минусы и плюсы перед потенциальной отменой ЕГЭ требуют подробного изучения. Глава Рособрнадзора России Анзор Музаев, в свою очередь, заявил, что власти пока не обсуждают такую возможность.