Первый курс вуза — уже в 11 м классе! Специально созданная среда предпрофильного и профильного образования в подмосковных школах. Что такое система предуниверсария? В каких школах Подмосковья есть такие классы? И для чего они нужны?

О новых возможностях современного образования в программе «Час учителя» рассказала председатель Комитета администрации г. о. Королев Ирина Ваврик. Речь пойдет о взаимодействии школ и вузов для помощи ученикам в получении первых знаний о будущей профессии.