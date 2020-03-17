Синоптик рассказал, когда можно менять резину

«Ближайшие несколько дней будет тепло. Сегодня, 17 марта, температура повысилась до 9 °С. Погода исключительно ясная. В среду и четверг погодные условия существенно не изменятся. Ночные температуры от 0 до +5 °С, дневные +5…+10 °С. Завтра осадки маловероятны, в четверг возможен небольшой дождь. Ближе к выходным ситуация будет меняться, пройдет холодный фронт», — пояснил синоптик.

Тишковец также сообщил, что похолодание ожидается в столице на выходных. Температура будет близка к нулю.

По словам эксперта, это станет последнее волной холода в Москве. После этого среднесуточная температура начнет идти в сторону устойчивого перехода через ноль в положительные значения.

Весну стоит ожидать со вторника. Поэтому «недели через три» можно смело менять зимнюю резину на летнюю на своих автомобилях.