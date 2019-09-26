Продолжительность урока в школах зафиксирована нормами СанПиН, и учителя не могут задерживать детей без нарушений. С другой стороны, звонок — это всего лишь сигнал, причем необязательный. Об этом «360» рассказала председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова.

«Есть примеры, когда учителя часто задерживают ребят, не укладываются. Это, конечно, нарушение прав и нарушение СанПиН. Педагог должен укладываться в определенное урочное время. К сожалению, примеры того, что это не всегда бывает, существуют», — отметила Дудова.

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Она пояснила, что в нормативных документах зафиксирована продолжительность урока. Границы учебных занятий и перемен могут обозначаться звонками, но, по словам Дудовой, многие учебные организации уже давно перешли на другие обозначения.

«В принципе никакого нарушения прав здесь нет, потому что дети знают, что завершен урок. Звонок звучит не для учителя, действительно, потому что для него рабочий день продолжается, на уроке он или нет», — добавила Дудова.

Есть время, и оно установлено СанПиН, которое должно отводиться под академические занятия, и время, которое должно быть обязательным для отдыха. Звонок — просто знак Людмила Дудова.

Комментируя решение новосибирской прокуратуры признать неправомерным правило «звонок дается для учителя», она предположила, что на учителей могли пожаловаться дети или их родители из-за задержек, или, возможно, их напугал резкий звонок.

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«У нас так много проблем в школах, что, помимо звонка, нужно заняться другими вопросами прокуратуре», — добавила Дудова.

Вопрос о «звонке для учителя» стал обсуждаться после того, как выяснилось, что в девяти школах Маслянинского района Новосибирской области дети, согласно внутренним распоряжением, не могут покинуть класс по звонку. Соответствующее разрешение им должен дать педагог, когда объявит, что урок закончен. Новосибирская прокуратура опротестовала это правило.