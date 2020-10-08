Шведская журналистка раскритиковала школы в России

Российские дети сталкиваются со слишком высокой нагрузкой в школе. Таким мнением поделилась шведская журналистка Анна-Лена Лаурен.

«Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей», — написала Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter.

Она добавила, что в российских школах на семьи ложится слишком большая нагрузка, которая приводит к появлению «всеобъемлющего контроля». Журналистка рассказала о бабушках, которые делают детям их района домашнее задание за деньги. Также они зарабатывают за изготовлении поделок из шишек и других природных материалов, которые задают в школах.

Лаурен сравнила обучение в России и Швеции. На родине журналистки школьные процессы считаются делом добровольным и достаточно веселым. В то время как в России пытаются установить тотальный контроль над ребенком и запугивают его ошибками. Хотя, по мнению Лаурен, именно на возможности совершать и исправлять недочеты должен строиться процесс учебы.

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