Шойгу предложил включить географию в список вступительных экзаменов в вузы

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных испытаний в высшие учебные заведения. Он отметил, что такое решение уже было принято на 11 факультетах МГУ.

С инициативой расширить список вступительных экзаменов министр обороны выступил в ходе «Географического диктанта» в воскресенье, сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — сказал Шойгу.

Министр обратил внимание, что раньше географию нужно было сдавать при поступлении только на один факультет МГУ, но две недели назад в университете приняли решение, что этот экзамен потребуется на 11 факультетах.

Центральной площадкой проведения «Географического диктанта» в Минобороны стал Национальный центр управления обороной. Прямая связь с ним установлена на всех площадках проведения акции в военных округах — в Минобороны их число составило более 1,5 тысячи.

У всех желающих есть возможность написать диктант онлайн. Это можно сделать до 14:00 24 ноября. Пройти его можно в любой момент неограниченное число раз. Регистрация для этого не нужна.

В диктанте есть два блока вопросов. В первом их десять, они более легкие. Во втором — 30, и у них выше уровень сложности. Время выполнения теста — 45 минут. Результат можно узнать сразу.