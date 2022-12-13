Образование 13 декабря 2022, 10:52 Школы в России пересадят с городского на областной бюджет Спикер Госдумы Володин анонсировал изменения в закон о финансировании школ России Сайт мэра и правительства Москвы

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Обеспечение российских школ переведут из обязанностей муниципального бюджета в региональный. Такой закон рассмотрят на следующей неделе, объявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании», — предупредил он.

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Региональные органы власти смогут переводить финансирование школ с муниципального в обязанности областного бюджета. Это, по словам Вячеслава Володина, даст больше возможностей и денег для найма учителей, создание групп продленного дня, ремонта и содержания школ. Кроме того, за недочеты начнут спрашивать с тех, у кого есть финансы и нужные полномочия.

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Спикер Госдумы рассказал, что 56% из 40 тысяч российских школ находятся в селах. Большинство учреждений обеспечивают из муниципального бюджета, и в сельских больше всего проблем. Он заявил, что для ускорения роста экономики нужно, в первую очередь, повысить качество образования.

Изменить порядок финансирования школ и передать эту обязанность регионам предложили еще на ПМЭФ в 2017 году. Действующий тогда министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что это поможет эффективней распределять выделенные деньги. Идею опробовали в качестве эксперимента в Ингушетии и Самарской области.