Образование 23 января 2023, 12:28 Школы в приграничных регионах России перевели на дистанционную работу Замминистра просвещения России Бугаев: школы приграничных регионов перевели на дистант РИА «Новости»

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Обучение в школах не только новых регионов России, но и прилегающих к ним сделали дистанционным. Это необходимо для безопасности, рассказал на круглом столе в Госдуме первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что некоторым регионам присвоили специальные правовые статусы в связи с проведением спецоперации. Это коснулось не только республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и граничащих с ними. Школьников там стали обучать удаленно.

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«В рамках обеспечения безопасности во многом учебный процесс в прилегающих районах переведен в дистанционный режим», — сказал замминистра.

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Александр Бугаев предложить депутатам продумать изменения в закон и разрешить выдавать родителям учеников начальных классов продукты на время действия особого режима, так как по закону их детей должны кормить в столовых бесплатно.

Осенью 2022 года президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Полицию перевели на усиленный режим работы.