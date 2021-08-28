Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по некоторым предметам

По некоторым российским предметам в школах можно изменить систему оценивания. И на это могут повлиять родители учеников. Об этом рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.

Речь идет об изобразительном искусстве, музыке и физкультуре. В частности, по этим предметам можно отказаться от пятибалльной шкалы в пользу системы «зачет/незачет».

Руководству министерства задали вопрос, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы „зачет/незачет“», — передало РИА «Новости» ее слова.

Так как вопрос относится к компетенции школы, родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что все предметы важны, даже те, которые не включены в итоговую аттестацию. В субботу прошло Общероссийское родительское собрание.