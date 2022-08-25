Школы Подмосковья вошли в 200 лучших в России

Целых 26 учебных заведений Московской области вошли в рейтинг 200 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составлен агентством RAEX, сообщило «Образование Подмосковья» в Telegram-канале.

Среди топовых школ оказались учебные заведения в Долгопрудном (второе, 13-е и 191-е места), Королева (12-е и 99-е места) Химок (81-е и 131-е места), Мытищ (места 116 и 145), Сергиева Посада (43, 156), Одинцово (153, 155, 177) и других областных городов.

Таким образом, Московская область заняла второе место среди субъектов Российской федерации по количеству вошедших в рейтинг школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании Форума областных педагогов заявил, что регион каждый год принимает все больше новых учеников. Этой осенью их станет еще на 42 тысячи больше. Он также назвал образование «фундаментальным и важнейшим направлением». По мнению губернатора, хороших результатов в этой сфере можно добиться лишь совместными усилиями.