Школы организуют усиленную подготовку детей к ЕГЭ | 360°

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Школы организуют усиленную подготовку детей к ЕГЭ

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Московские школы введут дополнительные методы подготовки будущих выпускников к ЕГЭ. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

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В учебных заведениях появятся предпрофессиональные классы, в которых учебникам будут рассказывать о различных профессиях. Занятия направят на углубленное изучение профильных предметов.

В период с 2022 по 2023 год в школах организуют классы космического, авиастроительного и спортивного направлений. Кроме того, разрабатывают программы для инженерных, медицинских, педагогических, академических, кадетских и предпринимательских предпрофессиональных классов.

ЕГЭ

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