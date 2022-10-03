Школы организуют усиленную подготовку детей к ЕГЭ | 360°

Образование 03 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школы организуют усиленную подготовку детей к ЕГЭ

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Московские школы введут дополнительные методы подготовки будущих выпускников к ЕГЭ. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

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В учебных заведениях появятся предпрофессиональные классы, в которых учебникам будут рассказывать о различных профессиях. Занятия направят на углубленное изучение профильных предметов.

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