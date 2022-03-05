Школы Оренбургской области вышли на карантин

Две школы Оренбургской области закрыли на карантин. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на 56orb.ru.

Кроме того, в еще двух школах временно отменили занятия в трех классах. Причина этого заключается в ухудшении эпидемиологической ситуации.

«За минувшую неделю в регионе выявили 16,8 тысяч случаев заражения. При этом шесть тысяч из них приходятся на детей. Превышение эпидемиологического порога зарегистрировано у лиц 15 лет и старше», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.