Школы Йошкар-Олы закрыли из-за гололеда

По информации сайта «Аргументы и факты», родителям необходимо самостоятельно принять решение о посещении учениками школы. В ближайшие дни пребывание на улице посоветовали сократить.

Городские власти обеспокоились безопасностью детей из-за продолжительных осадков и заморозков.

Дороги на улицах Йошкар-Олы заледенели, поэтому сотрудники коммунальных служб работают в усиленном режиме.