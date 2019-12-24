24 декабря 2019, 18:03
Школы Йошкар-Олы закрыли из-за гололеда
Режим работы общеобразовательных учреждений в Йошкар-Оле изменился из-за гололеда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По информации сайта «Аргументы и факты», родителям необходимо самостоятельно принять решение о посещении учениками школы. В ближайшие дни пребывание на улице посоветовали сократить.
Городские власти обеспокоились безопасностью детей из-за продолжительных осадков и заморозков.
Дороги на улицах Йошкар-Олы заледенели, поэтому сотрудники коммунальных служб работают в усиленном режиме.