Школы Челябинской области будут работать дистанционно с 6 по 8 мая

«Школы будут работать с 6 по 8 мая в режиме дистанта. Многие регионы отказались, чтобы школы в эти работали. Наши дети будут учиться, прошу донести эту информацию до учителей и до населения», — пояснил Текслер.

Владимир Путин, президент РФ, продлил нерабочие дни до 11 мая. Губернатор Челябинской области поступил так же. Но сказал, что после 11 мая в школы могут вернуться учащиеся 9-11 классов. Решение по этому вопросу будет принято позже.