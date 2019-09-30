Школу в селе Мочилы открыли после капремонта

Школа в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды открылась после капитального ремонта. В нее пошли 65 учеников.

Источник фото: телеканал «360»

Укомплектованы все 11 классов. Самый маленький — 10 класс, в нем учится всего один ученик. Часть здания отдали под детский сад, раньше его в селе не было. Посещать садик будут 35 детей.

Строители полностью отремонтировали фасад, входные группы, кровлю и внутренние помещения. Кроме того, обновили инженерные системы. Также благоустроили двор, установили новые ограждения и окна.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, строители справились на все 100%, потому что в школе не было ремонта 40 лет, она была несовременной. Сейчас мы с вами видим суперсовременное здание и оборудование, мебель. Все красиво, ярко и по-новому. Очень важно, что в школе после капремонта появился детский сад. Он с отдельным входом, уже полностью укомплектован и оборудован, уже сегодня 35 детей начинают сюда ходить. Капремонт был сделан в кратчайшие сроки — за три месяца», — отметила Ирина Каклюгина, первый заместитель министра образования Московской области.

Школу построили в 1980 году. И до этого времени капремонт в ней не делали ни разу. К 1 сентября завершить работы не успели. В начале месяца губернатор дал распоряжение министру стройкомплекса региона Руслану Тагиеву оставаться в селе Мочилы до тех пор, пока школу не приведут в порядок.

Источник фото: телеканал «360»

Глава региона поставил жесткие рамки для сдачи объекта: конец сентября. Рабочие уложились в назначенный срок. И ребята уже начали грызть гранит науки и в стенах отремонтированной школы.

«Сегодня (30 сентября — прим. ред.) мы открываемся, будет торжественная линейка. Мы готовы к занятиям, школа полностью оборудована. У нас обновленная школа, будет экскурсия и осмотр после капитального ремонта. Учиться в школе будут 68 детей, у нас 27 работников школы, и плюс у нас открылся детский сад», — рассказала исполняющая обязанности директора школы села Мочилы Надежда Моисеева.