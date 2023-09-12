Образование 12 сентября 2023, 10:43 Школу на 625 мест открыли в Южном Бутове в Москве Школу на 625 мест открыли на Старокрымской улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый корпус школы № 1354 «Вектор» открыли на Старокрымской улице. Это четырехэтажное здание общей площадью 11,1 тысячи квадратных метров, сообщил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

«Открытие нового корпуса школы № 1354 „Вектор“ действительно долгожданное событие для района Южное Бутово. Больше шести сотен ребят получили в шаговой доступности от дома просторное, светлое, оснащенное современным учебным оборудованием здание, куда хочется приходить с удовольствием», — подчеркнул он.

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Здание построили с учетом запросов детей и преподавателей. Все классы современные, в школе обустроили медиатеку, зоны для практических занятий. Также отдельные помещения отдали для рисования, черчения, живописи и многого другого.

На территории школы также разместили футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, гимнастики, прыжков в длину и подвижных игр.

Молотков добавил, что всего с 2011 года в Москве построили более 570 образовательных учреждений.

Ранее сообщили, что школу на 1,1 тысячи учеников построят на севере Москвы.