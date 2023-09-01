Образование 01 сентября 2023, 13:23 Школу на 1150 учащихся построят в поселении Сосенское в Москве Бочкарев: одобрили проект школы на 1150 учащихся в поселении Сосенское в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В деревне Николо-Хованское поселения Сосенское построят школу общей площадью около 28 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, школа будет рассчитана на 46 классов и предоставит 1150 мест для учащихся. На территории появится система открытых площадок, разделенных по интересам и возрасту детей.

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«Предусмотрена физкультурно-спортивная база с гимнастической разметкой, игровой площадкой и стадионом с беговыми дорожками и детским футбольным полем», — уточнил Бочкарев.

Для отделки используют натурально-оттеночную бетонную плитку, керамогранитные плиты графитового цвета и оранжевые кассеты для декоративных вставок.

Школа будет состоять из трехэтажного блока начальной школы и четырехэтажного блока средней школы. Также здесь создадут условия для удобного передвижения маломобильных групп населения.

Кроме того, на территории образовательного учреждения появится небольшой участок с тенистым садом.

Ранее новый образовательный центр ввели в эксплуатацию в Новой Москве.