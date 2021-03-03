Школьных медиков предложили приравнять к завучам

В Госдуме предложили расширить права школьных медиков, чтобы они могли участвовать в формировании учебного процесса, и дать им статус завуча. Законопроект уже одобрил кабмин.

Одним из авторов закона о школьной медицине стал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он рассказал «Парламентской газете», что депутаты могут рассмотреть инициативу в ходе весенней сессии Госдумы.

Политик считает, что в каждой школе должен быть свой медик, но рассчитывать на педиатров из поликлиник не стоит.

«В России около ста тысяч школ и детсадов и около 49 тысяч педиатров. Если всех врачей отправить на полную смену в образовательные организации, то в больницах и поликлиниках некому станет работать. Поэтому Минздрав разработал профессиональный стандарт „Бакалавр школьной медицины“. „Специалисты по школьной медицине“ — это медсестры, но с высшим образованием и целенаправленной подготовкой для школ», — сообщил он.

Специально обученные медсестры, помимо профилактических мероприятий, должны будут делать исследования остроты зрения, анкетирование, скрининг-тесты, разрабатывать индивидуальный план оздоровления.

При этом медикам, по его словам, нужно дать больше прав в общеобразовательных учреждениях. Они должны получить право на членство в педсовете и подсказывать учителям, как организовать учебный процесс, чтобы сохранить здоровье школьников.

«А в идеале школьный врач должен иметь статус завуча», — отметил Морозов.

Автор законопроекта считает, что школьников нельзя допускать к урокам физкультуры без справки о здоровье. На родителей он предлагает возложить ответственность за не сообщение о проблемах со здоровьем у ребенка.