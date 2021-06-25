Школьные выпускные отменили в Дагестане

Выпускные вечера для школьников отменили в Дагестане из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства образования и науки региона Айшат Хабибова, ее слова привел ТАСС.

«К сожалению, в этом году выпускных вечеров не будет», — заявила она.

Об этом распорядился региональный Роспотребнадзор. Информация доведена до глав муниципалитетов республики. В Минобразования надеются, что такие ограничительные меры позволят улучшить эпидемическую ситуацию в Дагестане, отметило ИА НСН.

До этого мероприятия для выпускников и молодежи отменили в ЯНАО. Подобные меры также приняли в Салехарде и Новом Уренгое.

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня онлайн — во «ВКонтакте». На сайте Выпускник21.рф можно отправить праздничную открытку, сказать учителям теплые слова и оформить свою фотографию в стиле акции «Всероссийский выпускной — 2021».