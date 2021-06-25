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    25 июня 2021, 20:38

    Школьные выпускные отменили в Дагестане

    Алена Макаренко

    Выпускные вечера для школьников отменили в Дагестане из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства образования и науки региона Айшат Хабибова, ее слова привел ТАСС.

    «К сожалению, в этом году выпускных вечеров не будет», — заявила она.

    Об этом распорядился региональный Роспотребнадзор. Информация доведена до глав муниципалитетов республики. В Минобразования надеются, что такие ограничительные меры позволят улучшить эпидемическую ситуацию в Дагестане, отметило ИА НСН.

    До этого мероприятия для выпускников и молодежи отменили в ЯНАО. Подобные меры также приняли в Салехарде и Новом Уренгое.

    Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня онлайн — во «ВКонтакте». На сайте Выпускник21.рф можно отправить праздничную открытку, сказать учителям теплые слова и оформить свою фотографию в стиле акции «Всероссийский выпускной — 2021».