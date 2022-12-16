Образование 16 декабря 2022, 02:50 Школьные каникулы в Ленобласти перенесли Школьные каникулы в Ленобласти начнутся 26 декабря

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Зимние каникулы для школьников из Ленинградской области перенесли с 28 на 26 декабря. Причина этого заключается в повышенном уровне заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региона.

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Заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов заявил, что подобная методика поможет разорвать цепочку заболеваемости. Он напомнил, что на данный момент на карантине находятся 197 классов в 57 школах. Заболеть успели порядка пяти тысяч детей.